Zelensky: "La mediazione del Vaticano sarebbe bene accetta"

L'Ucraina auspica "una mediazione del Vaticano" per arrivare a una tregua e alla pace.

Lo ha detto il presidente Zelensky in conferenza stampa a Kiev. "Vogliamo una tregua, e stiamo chiedendo aiuto a tutti, compresa la Santa Sede", ha dichiarato. E ancora: "Sono grato a Papa Francesco per le sue parole e il suo impegno. Vorrei che il Pontefice aiutasse a sbloccare i corridoi umanitari verso Mariupol. E' presto per parlare di una sua visita ma lo aspettiamo".