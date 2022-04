Zelensky: atrocità russe allontanano la pace | Usa avvertono: rischio escalation se Mosca ostacola consegna delle armi a Kiev

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha affermato che il modo in cui la vicenda della Moskva "si è svolta è un duro colpo per la Russia". Sullivan ha detto che Mosca è stata costretta a scegliere tra due storie. "Una storia è che si è trattata solo di incompetenza, l'altra è che sono stati attaccati. E nessuna delle due è particolarmente positiva per loro".