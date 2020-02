Zaki, prolungata di 15 giorni la custodia cautelare in Egitto | Amnesty: "Decisione crudele, si apre lo scenario peggiore"

Sarà prolungata di 15 giorni la custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato al Cairo due settimane fa. La decisione è stata presa al palazzo di Giustizia di Mansura, sul delta del Nilo. Lo rende noto l'avvocato della famiglia. "E' crudele e non necessario, non c'è possibilità di inquinare prove", ha commentato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia.