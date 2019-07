Youtuber di sei anni acquista a Seul un grattacielo da 8 milioni di dollari

Boram, riporta la Cnn, ha due canali YouTube: uno, aperto nel 2016 e con 13,6 milioni di iscritti, in cui si dedica alla recensione di giocattoli e un altro, con 17,6 milioni di iscritti, in cui dispensa video blog per i suoi piccoli fan.



In uno dei suoi video più popolari, con oltre 376 milioni di visualizzazioni, Boram realizza spaghetti istantanei con una cucina giocattolo di plastica e poi li mangia con entusiasmo.



In questo modo, ad appena sei anni, può permettersi investimenti immobiliari che neanche i più navigati guru del cyberspazio possono sognare.



E pensare che tra i più piccoli non è neanche la Youtuber più ricca. Secondo Forbes, infatti, al primo posto in classifica c'è l'americano Ryan Kaji, che, a sette anni e con 20,8 milioni di iscritti al suo canale di recensione di giocattoli, nel 2018, ha guadagnato circa 22 milioni di dollari (quasi 19,7 milioni di euro).