Iris Ferrari, la youtuber 16enne pubblica il secondo libro: “Voglio far capire agli adolescenti che non sono soli"

“Voglio semplicemente far capire agli adolescenti che mi seguono che non sono soli. Molte volte non ci si sente capiti”. Così Iris Ferrari, 16 anni e youtuber da 640mila followers, nel servizio in onda a "Mattino Cinque". L'adolescente da 1milione di seguaci su Instagram ha pubblicato il suo secondo libro per spiegare che i ragazzi spesso si sentono inutili. "Voglio far capire ai miei coetanei - racconta Iris - che non sono gli unici a pensare questo".



Giovanissima, la Ferrari sembra la classica ragazza “acqua e sapone” e quando le chiedono perché ha intrapreso la strada dell'influencer risponde quasi scrollando le spalle: “Volevo combattere la mia timidezza. Mai mi sarei aspettata tutto questo successo”.