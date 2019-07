YouGov: Michelle Obama e Bill Gates sono i personaggi più ammirati del 2019

Michelle Obama e Bill Gates sono i personaggi più ammirati del 2019. E' il risultato del sondaggio annuale del sito britannico YouGov, che ha coinvolto 42 paesi e 43mila intervistati . L'ex first lady vince anche nella classifica italiana femminile, mentre in quella maschile regna Papa Francesco .

La top 5 mondiale maschile rimane invariata rispetto allo scorso anno. Barack Obama occupa la seconda posizione, l'attore Jackie Chan la terza. Quarto il presidente cinese Xi Jinping, che batte il leader statunitense Donald Trump, quattordicesimo. Il quinto posto è dell'uomo d'affari Jack Ma. Critiano Ronaldo, settimo, risulta essere più ammirato del Dalai Lama, ottavo, e di Elon Musk, tredicesimo, oltre che del rivale sportivo Lionel Messi, finito in nona posizione. Le artiste dominano la classifica femminile: dodici delle prime venti donne più ammirate sono attrici, cantanti o presentatrici televisive. Angelina Jolie, prima lo scorso anno, scivola al terzo posto, superata da Michelle Obama e dalla conduttrice Oprah Winfrey. Segue, in quarta posizione, la regina Elisabetta. La new entry Melania Trump finisce diciannovesima, dietro alla premier britannica Theresa May.