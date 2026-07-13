Yemen, media: "Raid saudita sull'aeroporto internazionale di Sana'a" | Gli Houthi sequestrano aereo della Croce Rossa
Secondo quanto dichiarato da alcuni residenti della capitale yemenita aerei da guerra continuano a sorvolare la città
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La tv dello Yemen Al-Masirah, affiliata al gruppo filoiraniano degli Houthi, ha riferito che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Come riporta Reuters, secondo alcuni residenti di Sana'a, la capitale yemenita, aerei da guerra continuano a sorvolare la città.
Houthi: "L'aggressione non resterà impunita", sequestrato aereo della Croce Rossa
Al momento non vi sono conferme sull'entità degli attacchi né su eventuali danni o vittime. Gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato che risponderanno al raid. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha accusato l'Arabia Saudita di "porre fine alla fase di de-escalation e di assumersi la piena responsabilità delle conseguenze della sua aggressione. Affermiamo che tale aggressione non rimarrà senza risposta né impunita". E, a tal proposito, come riferito da alcuni media israeliani che citano Reuters, il ministro dell'Informazione yemenita ha dichiarato che gli Houthi "stanno tenendo sotto sequestro" un aereo della Croce Rossa internazionale, tenendo in ostaggio il pilota e il copilota.
Governo yemenita: "Aereoporto colpito per impedire atterraggio di aereo iraniano"
Il governo yemenita ha dichiarato di aver colpito l'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano che trasportava una delegazione Houthi. L'attacco era stato inizialmente attribuito dal gruppo ribelle all'Arabia Saudita. "Le milizie terroristiche Houthi - sostenute dal regime iraniano - hanno impedito agli aerei nazionali yemeniti di atterrare all'aeroporto della capitale, Sana'a, insistendo invece per consentire a un aereo iraniano di violare lo spazio aereo yemenita. Di conseguenza, la pista dell'aeroporto è stata presa di mira", ha affermato il ministero della Difesa yemenita. L'emittente Houthi Al-Masirah aveva precedentemente riferito che "l'aggressione saudita ha colpito le piste di decollo e atterraggio dell'aeroporto internazionale di Sana'a".