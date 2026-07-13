Yemen, media: "Raid saudita sull'aeroporto internazionale di Sana'a" | Gli Houthi sequestrano aereo della Croce Rossa

Al momento non vi sono conferme sull'entità degli attacchi né su eventuali danni o vittime. Gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato che risponderanno al raid. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha accusato l'Arabia Saudita di "porre fine alla fase di de-escalation e di assumersi la piena responsabilità delle conseguenze della sua aggressione. Affermiamo che tale aggressione non rimarrà senza risposta né impunita". E, a tal proposito, come riferito da alcuni media israeliani che citano Reuters, il ministro dell'Informazione yemenita ha dichiarato che gli Houthi "stanno tenendo sotto sequestro" un aereo della Croce Rossa internazionale, tenendo in ostaggio il pilota e il copilota.