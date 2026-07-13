Omicidio Ann Widdecombe, ora si indaga per terrorismo

Il 28enne arrestato è "un cittadino britannico bianco": il fermo è avvenuto a Rotheram, nello Yorkshire, a ben 400 chilometri circa dal luogo dell'omicidio. Le immagini pubblicate sui media e riprese da una telecamera stradale di Rotheram, vicino casa sua, lo hanno immortalato mentre saliva in macchina, dopo aver caricato a bordo una grossa mazza di legno: probabilmente l'arma del delitto.



Il cadavere di Ann Widdecombe è stato rinvenuto con gravi lesioni alla testa. La polizia locale ha successivamente stabilito che la donna, la quale era nubile e viveva sola, era morta già da 24 ore. Inizialmente, fonti non ufficiali avevano avanzato l'ipotesi di un tentativo di rapina finito male.



A mettere in dubbio la prima pista investigativa era stato anche Neil Farage (politico e leader di Reform UK), il quale si era recato sul luogo del crimine, rendendo omaggio alla figura di Widdecombe e sottolineando come la donna avesse intenzione di sostenerlo nella campagna per l'elezione suppletiva di agosto. Nell'occasione, Farage aveva apertamente evocato lo scenario di "un omicidio premeditato", pur rimanendo cauto nell'alternativa fra "un movente politico" e uno "di rancore" personale.