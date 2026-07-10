Ann Widdecombe, la polizia britannica arresta un 26enne per l'omicidio dell'ex ministra

La polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne sospettato dell'uccisione di Ann Widdecombe, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e pasionaria euroscettica transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party (trasformatosi poi in Reform Uk) di Nigel Farage. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon non lontana dal luogo dell'omicidio. Non vi sono al momento sospetti di un movente politico: la polizia locale non considera infatti il caso di natura "terroristica", pur avendo inizialmente consultato l'antiterrorismo a scopo precauzionale.