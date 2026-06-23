"Per molti britannici della generazione Z, il referendum sulla Brexit è stato fondamentale per la loro maturità politica. Nei focus group, molti di questa fascia d'età affermano che la Brexit è stato il primo evento politico di cui hanno avuto una vivida consapevolezza: troppo giovani per votare, ma con ricordi nitidi di quella campagna e degli anni di dibattito che ne sono seguiti", ha commentato Luke Tryl, direttore esecutivo di More in Common, citato dal Guardian.