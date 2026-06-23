Brexit, l'opinione degli inglesi dieci anni dopo
© Withub
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La generazione di giovani britannici, che non ha potuto partecipare al referendum sull'Ue del 2016 per ragioni anagrafiche, ora ritiene che la Brexit sia fallita e chiede a maggioranza un nuovo voto per rientrare nell'Unione europea, secondo un sondaggio dal think tank More in Common e condiviso con il Guardian, condotto su un campione di giovani tra i 18 e i 28 anni.
I britannici della Generazione Z mostrano una profonda insoddisfazione per l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue, secondo il sondaggio.
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I dati rivelano che il 60% della fascia d'età tra i 18 e 28 anni voterebbe per rientrare in Europa se ne avesse l'opportunità, rispetto al 9% che voterebbe per rimanere fuori. Filtrando i risultati per concentrarsi esclusivamente su coloro che probabilmente voterebbero in un ipotetico secondo referendum, il margine diventa schiacciante, con il fronte pro-Ue (Remain/Rejoin) che si aggiudica l'81% dei voti contro solo il 19% per rimanere fuori.
Lo studio di More in Common, che ha coinvolto 440 giovani in tutta la Gran Bretagna, mostra che il 50% dei britannici della generazione Z considera la Brexit un fallimento. Al contrario, solo il 16% la vede come un successo, mentre il 34% rimane indeciso.
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"Per molti britannici della generazione Z, il referendum sulla Brexit è stato fondamentale per la loro maturità politica. Nei focus group, molti di questa fascia d'età affermano che la Brexit è stato il primo evento politico di cui hanno avuto una vivida consapevolezza: troppo giovani per votare, ma con ricordi nitidi di quella campagna e degli anni di dibattito che ne sono seguiti", ha commentato Luke Tryl, direttore esecutivo di More in Common, citato dal Guardian.