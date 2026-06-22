Gran Bretagna, media sicuri: "Oggi l'annuncio delle dimissioni di Starmer"

Starmer aveva ribadito nella giornata di venerdì 19 giugno che avrebbe lottato per restare al potere, ma la pressione è aumentata nel fine settimana. Secondo il Guardian, "dovrebbe annunciare oggi (22 giugno ndr) che si dimetterà dalla carica di primo ministro dopo una pressione schiacciante dei deputati laburisti affinché lasci il posto ad Andy Burnham". Secondo la BBC, i segnali che indicano un possibile annuncio di dimissioni già oggi "si moltiplicano". È "sul punto di dimettersi", ha scritto anche il Financial Times, anche se un alleato del capo del governo ha dichiarato al quotidiano che "non è stata presa alcuna decisione definitiva".