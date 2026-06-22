Gran Bretagna, media sicuri: "Oggi l'annuncio delle dimissioni di Starmer"

Sarebbe iniziato il conto alla rovescia per l'annuncio delle dimissioni del premier laburista britannico Keir Starmer. Secondo diversi media inglesi il primo ministro, sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al Partito Laburista, Andy Burnham, in un'elezione suppletiva, si sarebbe alla fine convinto a dimettersi e potrebbe comunicare la sua decisione nella giornata di lunedì 22 giugno. Secondo la tv satellitare Sky News, figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli Esteri Yvette Cooper, lo avrebbero sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street. Più di 100 deputati laburisti chiederebbero ormai la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
Andy Burnham dovrebbe insediarsi a Westminster
Andy Burnham, grande favorito per succedere a Starmer, dovrebbe essere ufficialmente insediato come deputato nelle prossime ore a Westminster. Si tratta di un passaggio indispensabile per poter aspirare alla guida del Partito Laburista e successivamente a quella del governo.
Media Gb: in giornata Starmer dovrebbe annunciare le dimissioni
Starmer aveva ribadito nella giornata di venerdì 19 giugno che avrebbe lottato per restare al potere, ma la pressione è aumentata nel fine settimana. Secondo il Guardian, "dovrebbe annunciare oggi (22 giugno ndr) che si dimetterà dalla carica di primo ministro dopo una pressione schiacciante dei deputati laburisti affinché lasci il posto ad Andy Burnham". Secondo la BBC, i segnali che indicano un possibile annuncio di dimissioni già oggi "si moltiplicano". È "sul punto di dimettersi", ha scritto anche il Financial Times, anche se un alleato del capo del governo ha dichiarato al quotidiano che "non è stata presa alcuna decisione definitiva".