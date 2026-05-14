Gb, si dimette il ministro della Salute: Streeting lancia la sfida a Starmer

La prima a lasciare l'esecutivo è stata Miatta Fahnbulleh, ministra per le Comunità. Le sue dimissioni hanno rappresentato il primo segnale concreto della crisi politica che covava da settimane nel partito. Un gesto che, a Westminster, è stato interpretato come una dimostrazione di sfiducia diretta nei confronti della leadership di Starmer e della direzione presa dal governo. Poco dopo sono arrivate le dimissioni di Jess Phillips, ministra per la Tutela dei minori e figura di spicco dell'ala progressista laburista. A rendere ancora più pesante il clima è stata poi la terza dimissione: quella di Alex Daves-Jones, ministra per le Vittime e la Violenza contro donne e ragazze. In questo caso il messaggio indirizzato al premier è stato esplicito "ti imploro di agire nell'interesse del Paese e fissare un calendario per la tua uscita di scena", ha scritto Jones in una lettera pubblicata su X.