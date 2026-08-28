Washington Post: "Putin ritiene gli Usa indeboliti dalla guerra con l'Iran"

Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra all'Iran. Lo rivela il "Washington Post". La valutazione riservata del Cremlino ha preceduto il viaggio segreto a Mosca del direttore della Cia, John Ratcliffe, avvenuto in settimana. La misteriosa missione a Mosca è stata preceduta da nuove informazioni dell'intelligence Usa secondo cui la Russia considera Washington indebolita dal braccio di ferro con Teheran: ciò offrirebbe al Cremlino l'opportunità di intensificare le azioni contro gli interessi e gli alleati americani in Europa, riferisce il Washington Post, in base a quanto detto da due persone a conoscenza della vicenda.