Voto Ucraina, Cremlino: "Giudicheremo Zelensky dalle sue azioni"

La Russia giudicherà il nuovo presidente dell'Ucraina, Vladimir Zelensky, "dalle sue azioni". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sottolineando che Mosca "rispetta la scelta degli ucraini, tanto più che è stata molto chiara". Tuttavia, ha aggiunto, "la legittimità di queste elezioni in generale è stata messa in discussione quando a tre milioni di cittadini ucraini che vivono in Russia è stato negato il diritto di voto".