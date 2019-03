Voto Turchia, candidato dell'opposizione in vantaggio ad Ankara

Il candidato dell'opposizione è in leggero vantaggio per l'elezione a sindaco di Ankara. Con la metà delle schede scrutinate, Mansur Yavas del socialdemocratico Chp guida con il 49,2%, oltre un punto sopra il candidato dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, Mehmet Ozhaseki. La capitale turca è governata dai conservatori islamici da un quarto di secolo.

Secondo i dati parziali e non ancora ufficiali, il blocco Akp-Mhp mantiene la maggioranza delle circoscrizioni, ma perde quota rispetto alle amministrative del 2014, rischiando di perdere la capitale Ankara. I dati pubblicati dall'agenzia di stampa pro-governativa Anadolu e con poco più della metà delle schede scrutinate, indicano che la coalizione tra il nazionalista Mhp e l'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan risulta aver ottenuto oltre il 52,20% delle preferenze a livello nazionale. Per contro, la coalizione d`opposizione Chp-Iyi Parti risulta al 37,69%.



A Istanbul, considerata l'altra città chiave di queste elezioni oltre ad Ankara, è avanti l'ex premier Binali Yildirim, in quota Akp-Mhp, con il 50,17% dei voti contro il rivale Ekrem Imamoglu, che si attesta al 47,28%. A Izmir, roccaforte del Chp (Partito repubblicano del popolo), il candidato della formazione Tunç Soyer ha registrato un grande vantaggio rispetto al rivale Nihat Zeybekçi (in quota Akp-Mhp) già dalle prime ore, mentre al momento risulta avere incassato il 58,19% delle preferenze rispetto al candidato Akp-Mhp Nihat Zeybekçi, fermo al 37,94%.



Nella provincia sudorientale di Tunceli/Dersim per la prima volta il partito comunista (Tkp), con il candidato sindaco Fatih Mehmet Maçoglu, ha ottenuto il 32,41% dei voti, superando i candidati dell`Hdp e del Chp. Sempre nel sudest, a Diyarbakir, capoluogo delle regioni a maggioranza curda e sotto commissariamento, il candidato del filo-curdo Hdp Adnan Selcuk Mizrakli si è assicurato la vittoria ottenendo oltre il 60% dei voti. L`affluenza alle urne è stata alta, attestandosi all'83,35%.