Elezioni in Turchia, Erdogan e i suoi sfidanti al voto Alla guida dell'Akp dal 2002, Recep Tayyip Erdogan è l'attuale presidente della repubblica turca. Proveniente alla tradizione dell'Islam politico turco, gode di ampio appoggio dell'elettorato più conservatore e nazionalista Afp 1 di 23 Afp 2 di 23 Afp 3 di 23 Afp 4 di 23 Afp 5 di 23 Muharrem Ince, dal 2002 deputato del Chp, è il principale candidato di opposizione alla presidenza della Turchia. Estremamente critico di Erdogan ha promesso di riportare nel Paese un sistema parlamentare, democratico e laico Afp 6 di 23 Afp 7 di 23 Afp 8 di 23 Afp 9 di 23 Afp 10 di 23 Afp 11 di 23 Afp 12 di 23 Meral Aksener, leader del partito Iyi, fondato l'anno scorso, dopo esser stata espulsa dal nazionalista Mhp, è la prima donna in Turchia a concorrere alla presidenza. E' critica del presidente Erdogan e del presidenzialismo Afp 13 di 23 Afp 14 di 23 Afp 15 di 23 Afp 16 di 23 Afp 17 di 23 Afp 18 di 23 Basak Demirtas, moglie del candidato del partito filo-curdo Hdp Selahattin Demirtas, in prigione dal novembre 2017 per accuse di propaganda terroristica. Era alla guida del partito nel 2015 quando l'Hdp entrò per la prima volta in parlamento Afp 19 di 23 Afp 20 di 23 Afp 21 di 23 Afp 22 di 23 Afp 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche la coalizione che sostiene Erdogan mantiene la maggioranza assoluta in Parlamento, grazie al risultato sopra le attese dei nazionalisti dell'Mhp, veri vincitori di questo voto. Senza di loro, l'esito sarebbe stato rovesciato. Ora, per il Sultano si profila un mandato di cinque anni con poteri quasi assoluti, ma in un Paese sempre spaccato a metà. Per il nuovo esecutivo la priorità sarà l'economia, dopo il crollo della lira turca che negli ultimi due mesi ha perso il 20%.



La delusione dell'opposizione - Forte la delusione per l'opposizione. Dopo il bagno di folla nelle piazze, lo sfidante laico Muharrem Ince non ha tradito nelle urne, superando il 30%: un risultato che il suo Chp non toccava dagli anni Settanta. Ma non è bastato. Deludente la performance dell'ex ministra degli Interni nazionalista Meral Aksener, che si ferma poco sopra il 7%, dietro anche a Selahattin Demirtas, il leader carismatico curdo candidato dal carcere, all'8,2%.



Perde consensi il partito di Erdogan, crescono i nazionalisti - Per il Parlamento, la coalizione del Popolo Akp-Mhp si assicura circa 340 dei 600 seggi con il 53,5% complessivo. Ma il partito di Erdogan perde molti consensi e senza i nazionalisti, che con l'11% ottengono una cinquantina di seggi e si rilanciano al centro della scena politica, non sarebbe riuscito a tenere la maggioranza assoluta. Ora, è probabile che l'agenda di governo ne risulti fortemente influenzata. L'alleanza della Nazione del Chp con il Buon Partito di Akesener e gli islamisti del Sp si ferma a 191 seggi con il 34%. In Parlamento entrano ancora i filo-curdi dell'Hdp, superando la soglia di sbarramento del 10% e conquistando 67 deputati.