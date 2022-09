Von der Leyen: "Se Italia come Ungheria abbiamo strumenti"

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dice di guardare al risultato delle elezioni in Italia.

"Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni in Svezia - ha detto rispondendo a una domanda a Princeton -. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria".