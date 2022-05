Von der Leyen: Putin deve pagare per le atrocità in Ucraina

"La brutalità dell'aggressione russa sta sconvolgendo il mondo e l'ho visto davvero con i miei occhi.

Quando ho visitato Bucha e ho visto le fosse comuni, i sacchi per cadaveri, le cicatrici e le ferite nelle case e negli ospedali. È atroce. È un crimine di guerra che ogni giorno la Russia sta commettendo". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla conferenza dei donatori a Varsavia. "Abbiamo lanciato il sesto pacchetto di sanzioni e le sanzioni stanno mordendo in profondità l'economia russa e questo è il loro scopo. Putin deve pagare un prezzo per questa aggressione", ha aggiunto.