Von der Leyen: "Prezzi dell'elettricità in Ue strutturalmente troppo alti"

La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento al vertice mondiale sull'energia nucleare in corso a Parigi, si è espressa in merito al costo dell'energia elettrica nell'Unione europea. "I prezzi dell'elettricità in Europa sono strutturalmente troppo elevati. Questo è estremamente importante, perché l'elettricità a prezzi accessibili non è essenziale solo per il costo della vita dei nostri cittadini, ma è anche determinante per la competitività delle industrie". L'Unione, ha ricordato la presidente della commissione, "dipende completamente da importazioni fossili costose e volatili e l'attuale crisi in medio oriente ci ricorda in modo crudo le vulnerabilità che ciò comporta".