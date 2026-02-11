Ursula von der Leyen: "Sbagliate tasse sull'elettricità 15 volte più alte del gas"

"Oggi le tasse che l'industria paga sull'elettricità sono 15 volte più alte di quelle sul gas. È semplicemente sbagliato". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al summit industriale europeo di Anversa. Bruxelles, ha spiegato, sta lavorando con i governi nazionali per ridurre oneri fiscali e abbassare i prezzi energetici, ancora "troppo alti e troppo volatili". "I prezzi del gas sono attesi in calo nei prossimi tre-quattro anni. Dobbiamo usare questo tempo per investire in un sistema energetico a basse emissioni che ci protegga quando i prezzi dei combustibili fossili torneranno a salire"