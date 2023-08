Più trasparenza e responsabilità per le piattaforme online, Von der Leyen: "Ecco la nuova legge Ue sui servizi Web"

Vengono velocizzate le procedure per rimuovere i contenuti illegali e viene migliorato il controllo pubblico sulle piattaforme online, in particolare le più diffuse, che raggiungono oltre il 10% della popolazione Ue. Gli obiettivi della nuova legge sono innanzitutto: proteggere i diritti dei consumatori, contrastare la diffusione dei contenuti illegali, offrire agli utenti scelta più ampia e costi più contenuti, istituire un quadro normativo chiaro nell'ambito della trasparenza e della responsabilità delle piattaforme online, promuovere innovazione e competitività del mercato agevolando l'avvio di startup e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, potenziare tracciabilità e controlli sugli operatori commerciali nei mercati online.

Nuove norme per trasparenza e responsabilità

A tale scopo sono state introdotte nuove norme in fatto di trasparenza, obblighi informativi e responsabilità. Le piattaforme di servizi vengono suddivise in quattro categorie: intermediary services, hosting, piattaforme online, very large platform. Ogni categoria ha obblighi specifici, centrati sull'indicazione chiare delle condizioni di servizio, sull'informazione trasparente nella pubblicità online, nel gando di pratiche ingannevoli.