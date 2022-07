Von der Leyen: "L'Ue si prepari a nuovi tagli del gas da Mosca" | Governatore di Donetsk: "Evacuare 350mila civili"

Il governatore di Donetsk invita i civili a fuggire dalle città: "Evacuare 350mila persone". Intanto la von der Leyen mette in guardia: "L'Ue si prepari a nuovi tagli del gas". Sul fronte diplomatico, la guerra in Ucraina sarà al centro della ministeriale Esteri del G20 il 7 e 8 luglio a Bali, in Indonesia. Intanto la procura ucraina ha sta indagando su oltre 21mila crimini di guerra.

Il prossimo obiettivo dell'Armata di Putin è Sloviansk, sottoposta a intensi bombardamenti da giorni, con morti e feriti, mentre le poche migliaia di persone rimaste in città sono state invitate a scappare dalle autorità. Secondo l'Onu sono almeno 335 i bambini morti dall'inizio della guerra.

Controffensiva a Kramatorsk, russi si sono ritirati -

L' esercito ucraino ha inflitto perdite significative alle truppe russe nella direzione di Kramatorsk, città orientale nel Donetsk: lo afferma lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine su Fb, citato da Unian. "Nella direzione di Kramatorsk, i russi hanno sparato contro le infrastrutture civili nelle aree di Siversk e Gryhorivka. Le unità ucraine hanno inflitto perdite significative al nemico durante il suo tentativo di offensiva nelle aree degli insediamenti di Verkhnokamianske, Belogorivka e Gryhorivka. Gli occupanti si sono ritirati", scrive lo Stato Maggiore.

Il capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, ha riferito che le truppe ucraine stanno bloccando l'esercito russo al confine tra la regione di Luhansk e la regione di Donetsk. Haidai ha negato che l'intera area sia finita in mano ai soldati di Mosca .

Ministeriale Esteri del G20 -

La guerra in Ucraina sarà al centro della ministeriale Esteri del G20 in programma il 7 e 8 luglio a Bali, in Indonesia. Una riunione che vedrà il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, seduti nella stessa stanza per la prima volta dall'inizio del conflitto. Al momento non sembra essere in programma un bilaterale tra i due mentre è stato annunciato l'incontro, a margine della riunione, tra Blinken e l'omologo cinese Wang Yi. S

Secondo la stampa statunitense il presidente Joe Biden si starebbe preparando a revocare alcuni dazi imposti alle importazioni cinesi durante l'era Trump. Una mossa che arriva in un momento in cui le relazioni tra Stati Uniti e Cina, già estremamente tese, sono state aggravate dai legami amichevoli di Pechino con Mosca. La ministeriale del G20 si prospetta difficile per gli Usa che, a differenza del G7, si troveranno ad interfacciarsi con Paesi che hanno posizioni discordanti sull'attacco della Russia all'Ucraina e sulle sanzioni da varare. La Cina e molti altri partecipanti, tra cui l'India, il Sudafrica e il Brasile, non si sono uniti alla severa condanna degli Stati Uniti e dell'Europa all'invasione della Russia.

Ucraina, procura: indagine su oltre 21mila crimini di guerra -

Oltre 21mila crimini di guerra presumibilmente commessi dalle forze russe sono oggetto di indagine da parte delle autorità ucraine. Lo riferisce il procuratore generale dell'Ucraina, Irina Venediktova. L'ufficio di Venediktova riceve ogni giorno segnalazioni di 200-300 crimini di questo tipo.