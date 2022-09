Von der Leyen: è tempo di porre un tetto al prezzo del gas russo

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha riaffermato la necessità di mettere un tetto al prezzo del gas russo.

Lo ha dichiarato in uno statement a margine della giornata di clausura dell'Unione in Baviera. "Ho la ferma convinzione che sia tempo di un tetto al prezzo del gas dei gasdotti russi in Europa", ha chiarito.