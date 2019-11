Von der Leyen: "Abbiamo costruito una squadra eccezionale, questo è un nuovo inizio per l'Unione europea" 

La presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha tenuto un discorso in plenaria al Parlamento europeo per l'insediamento della Commissione. "Abbiamo costruito un' equipe europea eccezionale, oggi chiedo il vostro sostegno per un nuovo inizio per l'Europa" ha detto. Complimenti per il commissario italiano Paolo Gentiloni: "Gestirà il raggiungimento degli obiettivi, ne è convinto e io credo in lui".

"Venezia sott'acqua e foreste in fiamme, non perdiamo tempo" "La protezione del nostro clima è una questione esistenziale per l'Europa - ha scandito la presidente - e per tutto il mondo e non potrebbe essere altrimenti. Vediamo Venezia sott'acqua, le foreste in Portogallo colpite da incendi, la siccità in Lituania. E' successo anche in passato, ma non possiamo perdere neanche un secondo, dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico".

Società ed economia da trasformare La von der Leyen ha poi annunciato che "nei prossimi cinque anni la nostra Unione porterà avanti una trasformazione di società ed economia, è la cosa giusta da fare e non sarà semplice". E ha precisato: "L'Unione bancaria deve essere completata per rafforzare il nostro sistema finanziario e renderlo più resiliente, ho affidato questo compito a Valdis Dombrovskis, la persona più giusta per questo compito".

Brexit, "sarò sempre una reminer" La presidente è intervenuta anche sul tema Brexit e ha spiegato: "Un membro della nostra famiglia intende lasciare la nostra Unione e io non ho mai sottaciuto che sarò sempre una reminer. Rispetteremo però la decisione dei britannici e troveremo sempre soluzioni alle sfide comuni, ma qualsiasi cosa serba il futuro per noi il legame e l'amicizia dei nostri popoli non possono essere spezzati".