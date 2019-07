Elezione Ursula von der Leyen, Salvini: "Non do il mio voto a un candidato scelto da Macron e Merkel"

Matteo Salvini si è collegato in diretta a "Fuori dal Coro" per una lunga intervista che ha toccato diversi temi. Primo fra tutti, i dissapori che si stanno creando tra Lega e 5 Stelle.



"Ti confesso che essere attaccati ogni giorno dalle opposizioni è normale. Ci sta che mi attacchino Renzi, Zingaretti, la Boldrini, la Boschi. Essere invece aggrediti frequentemente anche dagli alleati, dai 5 Stelle, è invece un po' più strano. Mi dispiace che Di Maio ritenga falsità le mie dichiarazioni ma è stata votata ieri l'altro la presidente della Commissione europea indicata dalla Merkel e da Macron, e i partiti italiani che l'hanno votata, secondo me sbagliando, sono stati il PD, Forza Italia e i 5 Stelle. Lungi da me dare lezioni agli altri, però un candidato scelto dalla Merkel e Macron, dal mio punto di vista, va avanti con l'Europa della precarietà, dei tagli, dell'austerità, del chiudere gli ospedali, le scuole, mandare la gente in pensione a novant'anni per risparmiare, e tante altre cose".



"Qualcuno mi ha chiesto se non sarebbe convenuto anche alla Lega a votare ma la coerenza e l'interesse del popolo italiano valgono più di una poltrona che ci avrebbero potuto offrire. Io e la Lega siamo pieni di difetti, però non cedo i miei voti per una poltrona. Poi, ripeto, saranno i fatti a dirci se questa signora tedesca farà gli interessi del popolo italiano. A occhio è difficile. Oggi ero in Finlandia alla riunione dei ministri degli Interni di tutta l'Unione Europea e il ministro francese assieme a quello tedesco ha fatto una proposta sull'immigrazione secondo la quale sostanzialmente tutti gli immigrati, prima di essere redistribuiti, devono sbarcare o in Italia o a Malta. Ora io dico, perché se in Europa siamo in ventotto tutti devono venire necessariamente in Italia? Per questo io il voto a scatola chiusa non l'avrei dato."