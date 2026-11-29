Un volo dell'Azerbaijan Airlines diretto a Tel Aviv è stato costretto a tornare indietro dopo che a bordo è stato rilevato un membro dell'equipaggio di nazionalità tunisina. La sua presenza ha fatto scattare un allarme presso il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che ha ordinato all'aereo, con 189 passeggeri a bordo, di tornare indietro, come riportato dall'emittente pubblica israeliana Kan.
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I fatti
Il protocollo governativo non consente ai membri dell'equipaggio provenienti da Stati che non hanno relazioni con Israele, come la Tunisia, di prestare servizio sui voli in arrivo. L'emittente israeliana Kan riferisce che l'allarme del Consiglio di Sicurezza Nazionale avrebbe dovuto scattare prima del decollo dell'aereo, anziché dopo che questo era già in volo. Ora la compagnia azera dovrà sostituire l'equipaggio prima che il volo possa decollare di nuovo.
Il precedente di settembre
L'ordine è stato impartito alla luce delle misure di sicurezza più rigorose messe in atto dopo l'attentato terroristico di settembre contro un volo Flydubai diretto a Tel Aviv, in cui il copilota omanita ha tentato di far schiantare l'aereo e uccidere tutti i passeggeri a bordo.