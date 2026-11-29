Un volo dell'Azerbaijan Airlines diretto a Tel Aviv è stato costretto a tornare indietro dopo che a bordo è stato rilevato un membro dell'equipaggio di nazionalità tunisina. La sua presenza ha fatto scattare un allarme presso il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che ha ordinato all'aereo, con 189 passeggeri a bordo, di tornare indietro, come riportato dall'emittente pubblica israeliana Kan.