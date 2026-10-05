ATTIVATO IL CODICE 7700

Regno Unito, emergenza su un volo Londra-Chicago: rapida discesa da 37mila a 9mila piedi

L'aereo è stato dirottato verso l'aeroporto dal quale era decollato, non sono ancora state rese note le cause dell'accaduto

05 Ott 2026 - 18:14
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Emergenza a bordo di un volo British Airways partito dall'aeroporto di Londra Heathrow con destinazione Chicago. Il velivolo, un Boeing 777-200ER, ha effettuato una rapida discesa passando nel giro di pochi minuti da un'altezza di 37mila piedi a quella di 9mila piedi. Dal volo BA295 l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato per segnalare un'emergenza generale al controllo del traffico aereo. Secondo i dati di tracciamento l'aereo sarebbe stato dirottato verso Heathrow dopo una serie di cambi di rotta tra Irlanda, Cornovaglia, Canale di Bristol e Galles settentrionale. Qualche giorno fa dal volo FlyDubai con destinazione Tel Aviv era stato lanciato lo stesso codice a causa dell'aggressione perpetrata dal copilota nei confronti del pilota. 

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Le ipotesi

 Non sono ancora stati resi noti i dettagli e le cause di quanto accaduto ma, una discesa controllata sotto i 10mila piedi potrebbe essere compatibile con un problema di depressurizzazione della cabina. Al momento, però, non è ancora stata confermato che sia stata questa la causa dell'emergenza. La compagnia aerea non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale. 

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