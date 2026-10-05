Regno Unito, emergenza su un volo Londra-Chicago: rapida discesa da 37mila a 9mila piedi

Emergenza a bordo di un volo British Airways partito dall'aeroporto di Londra Heathrow con destinazione Chicago. Il velivolo, un Boeing 777-200ER, ha effettuato una rapida discesa passando nel giro di pochi minuti da un'altezza di 37mila piedi a quella di 9mila piedi. Dal volo BA295 l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato per segnalare un'emergenza generale al controllo del traffico aereo. Secondo i dati di tracciamento l'aereo sarebbe stato dirottato verso Heathrow dopo una serie di cambi di rotta tra Irlanda, Cornovaglia, Canale di Bristol e Galles settentrionale. Qualche giorno fa dal volo FlyDubai con destinazione Tel Aviv era stato lanciato lo stesso codice a causa dell'aggressione perpetrata dal copilota nei confronti del pilota.