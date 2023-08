Vola dal Messico in Perù per un uomo conosciuto online: uccisa per i suoi organi

L'appello su Twitter

La 51enne ha trascorso una settimana con il suo nuovo amore. Durante questi giorni, ha scritto a una sua nipote di essersi davvero innamorata. Ma improvvisamente è scomparsa. La sua famiglia non è riuscita più a contattarla. Dopo diversi giorni senza sue notizie, la nipote della donna, Karla Arellano, ha lanciato un appello su Twitter per ritrovare la zia. "Non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione", ha scritto, "oggi chiedo supporto e divulgazione per individuare una delle persone più amate e importanti della mia vita. Mia zia Blanca Olivia Arellano Gutiérrez è scomparsa in Perù, è di origine messicana, temiamo per la sua vita".