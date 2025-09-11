Uso del vivavoce in pubblico, arrivano i primi provvedimenti: uomo multato a Nantes

Un primo segnale di repressione verso un fenomeno che si sta diffondendo è arrivato dalla Francia. A febbraio 2025 un uomo che stava facendo una chiamata in vivavoce con la sorella è stato multato per aver disturbato la quiete pubblica. L’episodio si è verificato nella stazione ferroviaria di Nantes, la sanzione che inizialmente era di 150€, è stata innalzata a 200 per il mancato pagamento immediato. La SNCF (società nazionale delle ferrovie francesi), che ha disposto la multa ha spiegato che a tutti i passeggeri è richiesto di disattivare il vivavoce e silenziare i telefoni sui treni. Il caso ha scatenato un dibattito pubblico sul tema e la popolazione si è divisa tra chi ha ritenuto che la sanzione fosse eccessiva e chi invece non vedesse l'ora di combattere questo fenomeno.