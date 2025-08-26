Niente audio ad alto volume sui treni, siamo irlandesi. Le ferrovie multano i "senza cuffie"

La portavoce dei Tories per gli affari interni Lisa Smart ha spiegato il punto di vista del partito in una lunga tirata sul tema, difendendo la maggioranza in questo caso "davvero" silenziosa: "Troppe persone temono il tragitto quotidiano per andare al lavoro a causa della piaga dei comportamenti antisociali e coloro che evitano di usare le cuffie e ascoltano musica ad alto volume su autobus e treni sono tra i peggiori trasgressori. Che stiate andando al lavoro, portando i vostri figli a scuola o semplicemente cercando di godervi un momento di pace, tutti meritano di sentirsi al sicuro e rispettati sui mezzi pubblici. Spesso sento persone che dicono di sentirsi troppo intimidite per parlare quando qualcuno spara musica o altri contenuti a tutto volume da un telefono o da un altoparlante. È tempo di prendere posizione a favore della maggioranza silenziosa che vuole solo andare dal punto A al punto B in pace".