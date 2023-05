Vittorio Marianecci, trovato morto l'italiano scomparso negli Stati Uniti

Fotogallery - Lite tra vicini degenera in strage in Texas

Lunedì la polizia di San Francisco aveva diramato un appello per ritrovare Vittorio Marianecci, dopo la denuncia di scomparsa fatta dalla famiglia. "Lunedì primo maggio un agente ha risposto in merito alla denuncia di persona scomparsa. Un membro della famiglia ha riferito che il 57enne è stato visto l'ultima volta in Florida mercoledì 26 aprile, avrebbe dovuto volare a Seattle, Washington giovedì 27 aprile, ma non è mai arrivato. La famiglia di Marianecci ha rintracciato il suo telefono a San Francisco, ma dal suo arrivo non si hanno più tracce", avevano dichiarato gli agenti. "Nel corso delle indagini, Marianecci è stato visto l'ultima volta entrare nella contea di Marin venerdì 28 aprile 2023". L'uomo era "considerato 'a rischio'".

L'appello del cugino

Il cugino aveva lanciato un appello sui social: "Era volato per lavoro a Seattle per poi proseguire sempre per lavoro a Las Vegas dove non è mai arrivato, è partito da Miami ed ha chiamato dicendo che era arrivato a Seattle dove aveva un evento di lavoro poi sempre per lavoro doveva andare a Las Vegas dove però non è mai arrivato", aveva scritto.