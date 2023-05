Italiano scomparso a San Francisco: la polizia lancia un appello

Il 57enne Vittorio Marianecci, originario di Cisterna di Latina ma residente negli Stati Uniti, non dà più notizia di sé dal 26 aprile

Secondo la polizia di San Francisco, Marianecci è stato visto l'ultima volta in Florida, nella contea di Marin, venerdì 28 aprile: a quanto pare ha comprato una bottiglietta d'acqua pagando con carta di credito, prima di dirigersi verso la fermata di un bus. Dopodiché, il buio.

Marianecci viene descritto come un 57enne alto un metro e 70 centimetri con un peso di 77 chili, con capelli grigi e una calvizie incipiente, occhi marroni e un coloratissimo tatuaggio che ricorda il simbolo della Trinacria. Secondo il dipartimento di polizia di San Francisco, Marianecci "è considerato a rischio a causa di affermazioni che ha fatto e che potrebbero metterlo in condizione di rappresentare un pericolo per se stesso".