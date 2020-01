Virus misterioso, seconda vittima fuori dall'area di Wuhan: salgono a 26 i morti

C'è una seconda vittima del nuovo coronavirus in Cina fuori dall'area dell'epicentro. Una persona è morta nella provincia di Heilongjiang , al confine con la Russia, a più di 1.800 km in linea d'aria da Wuhan , la città che ha registrato la stragrande maggioranza dei casi di contaminazione e di morti per il virus. Il bilancio dei morti sale così a 26 . Un altro caso è stato annunciato poco prima a Hebei , la provincia che circonda Pechino.

Il governo cinese ha reso noto che sono aumentati, a 830, i casi di contagio accertati. La Commissione sanitaria nazionale ha aggiunto che i casi

sospetti al momento sono 1.072.

Studentessa veneziana in quarantena a Wuhan C'è una studentessa veneziana di 24 anni in quarantena a Wuhan. Lo ha scritto la Nuova Venezia, secondo cui la ragazza è arrivata nella metropoli cinese per continuare gli studi nella Huazhong University of Science and Technology. "Siamo rinchiusi nel college - ha spiegato Petra Vitali - dove le autorità dell’università hanno messo a disposizione degli studenti, mascherine, sapone e un termometro per l’autodiagnosi”. “Questo - ha spiegato - avviene in ogni università della metropoli, che al momento sembra una città fantasma”.