Virus misterioso, i morti in Cina saliti a 25 | Gli esperti: il contagio è partito dai serpenti

Le vittime del coronavirus in Cina sono salite a 25 mentre i casi di contagio sono 616. Nel frattempo i virologi di Pechino avrebbero identificato come il virus 2019-nCoV sia arrivato all'uomo. Ci sarebbe stata una prima trasmissione dai pipistrelli per poi passare ai serpenti. Intanto una seconda città cinese, Huanggang, è stata messa in quarantena: si trova a circa 60 km da Wuhan, ritenuta il focolaio del virus.

A indicare il passaggio del virus dai pipistrelli ai serpenti e da questi all'uomo è un'analisi genetica (condotta su campioni provenienti da diverse specie ospiti e da diverse località della Cina) pubblicata sul Journal of Medical Virology da Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, e Xingguang Li, delle università di Pechino e Guangxi.

Secondo i ricercatori, come è accaduto in passato con i virus dell'influenza aviaria e con la Sars, la responsabilità sarebbe dei mercati di animali vivi, molto comuni in

Cina, dove accanto agli animali allevati nelle fattorie e ai pesci si vendono animali selvatici, come serpenti e pipistrelli. "I risultati della nostra analisi evoluzionistica - scrivono gli studiosi - suggeriscono per la prima volta che il serpente è il più probabile animale selvatico serbatoio del virus 2019-nCoV",

Ora è dunque chiaro che il virus sia un mix di un coronavirus proveniente dai pipistrelli e di uno che arriva dai serpenti e che da questi ultimi sarebbe passato agli esseri

umani, adattandosi al nuovo ospite e acquisendo la capacità di trasmettersi da uomo a uomo. Ricombinandosi geneticamente nei serpenti, quindi, il nuovo virus ha fatto il cosiddetto "salto di specie", acquisendo nuovi recettori che gli permettono di legarsi alle cellule del sistema respiratorio umano.