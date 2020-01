Virus misterioso, allarme in Australia: registrato il primo caso

Anche in Australia è stato registrato un caso, il primo nel continente, del virus misterioso. Secondo quanto riporta l'emittente Abc, un uomo di ritorno da Wuhan, città considerata il focolaio dell'infezione, ha presentato sintomi riconducibili al virus simile alla Sars che ha fatto già 4 vittime in Cina. L'uomo è stato messo in isolamento nella sua abitazione.