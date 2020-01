Cina, un altro morto per il virus misterioso: vittime salgono a tre

PRIMO CASO SEGNALATO IN COREA DEL SUD La Corea del Sud conferma il primo caso. Una donna cinese di 35 anni, proveniente dalla città cinese di Wuhan considerato l'epicentro del contagio, ha contratto il virus stando ad autorità sanitarie sudcoreane. La donna si era recata in ospedale a Wuhan sabato con i sintomi del raffreddore dove le erano stati prescritti medicinali prima di imbarcarsi su un volo per Seul. Al suo arrivo in Corea del Sud è stata messa in quarantena. Oggi la conferma che si tratta del misterioso virus, un nuovo ceppo di coronavirus che gli umani possono contrarre. Le sue condizioni sono stabili ed è al momento tenuta in isolamento in una struttura sanitaria.