Virus misterioso in Cina: i casi sarebbero 1.700 e non 50

I contagi del "virus misterioso" che ha causato un focolaio a Wuhan, città cinese con 11 milioni di abitanti e un aeroporto internazionale, non sarebbero 50 ma ben 1.700. Lo affermano gli scienziati dell'Imperial College di Londra, in base a un calcolo che tiene conto del fatto che tre casi sono stati "esportati" all'estero. Due casi dell'infezione, dovuta a un coronavirus parente della Sars, si sono verificati in Thailandia e uno in Giappone.