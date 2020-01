Virus Cina, isolata quarta città: Xianning, oltre 2 mln di abitanti

C'è una quarta città in isolamento in Cina, per colpa dell'epidemia di coronavirus partita dal Wuhan. Si tratta di Xianning, che ha circa due milioni e mezzo di abitanti, come fanno sapere le autorità locali. Sale così a oltre 20 milioni il numero di persone coinvolte dai blocchi nel Paese. L'Organizzazione mondiale della sanità ha intanto fatto sapere che non è il momento di dichiarare l'emergenza internazionale.