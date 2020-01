Virus Cina, Farnesina: "Rimpatrio degli italiani il prima possibile"

Per il rimpatrio volontario degli italiani da Wuhan "ci sono procedimenti che devono essere ancora attuati e che non dipendono interamente da noi, ma facciamo il massimo per fare il prima possibile". Lo ha fatto sapere la Farnesina , aggiungendo che si è "optato per il trasferimento aereo". La commissione europea ha invece reso noto che è stato pianificato anche il rimpatrio di 250 francesi e oltre 100 cittadini europei di altre nazionalità.

Da Bruxelles hanno specificato che solamente i cittadini sani o asintomatici sono autorizzati a viaggiare. Il Centro di risposta alle emergenze dell'Ue e' in costante contatto con i governi degli Stati membri al fine di coordinare gli arrivi e i successivi possibili periodi di quarantena", si legge, "la Commissione europea è in contatto regolare con gli Stati membri, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'Organizzazione mondiale della Sanità su tutti gli aspetti dell'epidemia di coronavirus".

L'Ue attiva meccanismo di protezione civile Nel frattempo, per gestire la situazione legata al contagio da coronavirus, l'Unione europea ha attivato il meccanismo di protezione civile comunitario a seguito della richiesta di assistenza inviata dalla Francia, e per fornire assistenza consolare ai cittadini Ue che si trovano a Wuhan.

In Usa parte lo sviluppo di un vaccino Le autorità sanitarie degli Stati Uniti stanno tentando di sviluppare un vaccino contro il coronavirus. "Abbiamo già cominciato, insieme con diversi nostri collaboratori - ha detto Anthony Fauci del National Institutes for Health -. Si tratta di un processo lungo e che presenta incertezze, ma stiamo procedendo come se si dovesse produrre un vaccino. In altre parole, stiamo considerando lo scenario peggiore, ovvero che si verifichi una ulteriore diffusione".

La Casa Bianca valuta restrizioni sui viaggi La Casa Bianca sta valutando l'imposizione di restrizioni sui viaggi da e verso la Cina di fronte all'epidemia da coronavirus. Lo scrivono diversi media citando fonti dell'amministrazione Usa. Non sono state prese decisioni definitive in merito, ma il dilagare dei casi mortali ha suggerito di ipotizzare misure drastiche.

Washington Post: "Usa vogliono inviare un team di esperti" Secondo il Washington Post, che cita fonti ufficiali, gli Stati Uniti hanno offerto di inviare in Cina una squadra di esperti del loro centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, per aiutare a contrastare la diffusione del corona virus. Il ministro americano per la Sanità Alex Azar, non ha descritto la reazione del ministero cinese per la Salute, "speriamo che il governo cinese accetti" la nostra offerta, ha però aggiunto.