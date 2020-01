Coronavirus: i morti salgono a 106, 1.300 nuovi casi di contagio

Soltanto nell'Hubei i casi sono stati 2.714, di cui 2.567 trattati con il ricovero ospedaliero e 47 nel frattempo dimessi dopo le relative cure. Finora sono 30 le città e le province cinesi che hanno lanciato il "livello 1" d'allerta per l'emergenza del coronavirus.

Stop a semestre per scuole e università Intanto Pechino ha deciso il rinvio sine die dell'inizio del secondo semestre per scuole e università per contenere l'epidemia. Il ministero dell'Educazione, con gli studenti nel pieno delle vacanze del Capodanno lunare, non ha fornito ulteriori dettagli. Le università e gli istituti

scolastici "sotto l'egida del ministero dell'Educazione devono rimandare l'apertura del semestre primaverile in modo adeguato", ha spiegato il ministero in una nota.

Gli studenti che "tornano dalle loro case dopo le celebrazioni del Capodanno lunare non devono rientrare nella loro istituzione senza un'apposita autorizzazione". Per quanto riguarda la data di riapertura di asili nido, scuole e istituti secondari, "dovrà essere determinata dalle autorità scolastiche locali" in accordo con il governo centrale.