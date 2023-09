Violenza sulle donne, von der Leyen: "Sancire principio che no è no" | Sui migranti: "Nuova strategia di cooperazione Ue-Africa"

Non può esserci vera uguaglianza senza libertà dalla violenza". La presidente della Commissione europea, nel suo discorso a Strasburgo sullo stato dell'Unione, ha poi ricordato che "con la direttiva sulla trasparenza retributiva abbiamo sancito per legge il principio fondamentale secondo cui a parità di lavoro corrisponde parità di retribuzione . Ma il nostro lavoro è tutt'altro che finito e dobbiamo continuare a spingere per il progresso insieme". Sul dossier migranti , von der Leyen ha auspicato una nuova strategia di cooperazione fra Stati Ue e africani.

"Abbiamo iniziato a renderci più indipendenti in settori critici, come l'energia, i chip o le materie prime", ha proseguito la numero uno dell'esecutivo comunitario. "Vorrei anche ringraziarvi per il lavoro innovativo e pionieristico che abbiamo svolto sulla parità di genere. Come donna, questo significa molto per me. Abbiamo concluso dossier che molti pensavano sarebbero stati bloccati per sempre, come la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione e la storica adesione dell'Ue alla Convenzione di Istanbul".

Cooperazione Ue-Africa sui migranti "Dobbiamo mostrare nei confronti dell'Africa la stessa unità di intenti che abbiamo dimostrato nei confronti dell'Ucraina", ha osservato la presidente della Commissione. "Dobbiamo concentrarci sulla cooperazione con i governi legittimi e le organizzazioni regionali. E dobbiamo sviluppare un partenariato reciprocamente vantaggioso che si concentri su questioni comuni per l'Europa e l'Africa. Per questo motivo, insieme all'Alto rappresentante Borrell, lavoreremo a un nuovo approccio strategico da portare avanti alla prossima riunione Ue-Unione Africana".