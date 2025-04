Scoppia caso diplomatico nella scherma: la Svizzera si gira dall'altra parte mentre premiano Israele

Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, ha espresso sul social X indignazione per quanto accaduto a Tallinn, pubblicando una foto del podio degli spadisti, con la squadra svizzera che non si è girata verso le bandiere per ascoltare l'inno della nazione vincitrice. "Vergogna sulla squadra svizzera per il suo comportamento irrispettoso - ha scritto su X il ministro Sa'ar -. Non sapete perdere e vi siete comportati in un modo che è motivo di imbarazzo per voi e per il Paese che dovreste rappresentare".