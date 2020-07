Vietnam, appena nato stringe il contraccettivo che avrebbe dovuto impedirne il concepimento

Un neonato stringe in una mano la spirale intrauterina che avrebbe dovuto impedirne il concepimento. Sta facendo il giro del mondo la foto del bambino nato all'ospedale di Hai Phong, in Vietnam, e immortalato insieme al contraccettivo della mamma. Il dispositivo è fuoriuscito insieme al piccolo durante il parto. "Ho pensato fosse interessante scattare una foto mentre lo stringeva in mano - ha detto un medico ai giornali locali - non avrei mai pensato potesse ricevere così tanta attenzione".