Gb, rimane incinta mentre prende la pillola anticoncezionale: ha 5 figli

La prima volta che è rimasta incinta Hannah aveva 18 anni. Stava prendendo la pillola, quindi la gravidanza è stata per lei una grande sorpresa: “C’è l’1% di possibilità che una donna resti incinta mentre assume questo contraccettivo, e io non potevo credere di essere stata così sfortunata” ha dichiarato la donna al Sun. Il suo fidanzato non era pronto a diventare padre di famiglia, quindi Hannah si è presa cura da sola della sua bambina. “Quando è nata Megan mi sono accorta di quanto sia meravigliosa la maternità, ma non avevo comunque intenzione di avere altri figli”.



Invece, solo due mesi dopo, resta di nuovo incinta dopo un rapporto occasionale. “Avevo cambiato tipologia di pillola e dosaggio ma continuava a non avere effetto su di me. Mi imbarazzava anche spiegare alla gente che era accaduto di nuovo mentre prendevo questo anticoncezionale”. Eppure, Hannah decide di non interrompere la gravidanza e con il supporto della famiglia cresce sola le sue due bambine.



A questo punto, però, non può più continuare a fidarsi della pillola e l’abbandona, fino a quando, in seguito ad alcuni problemi di salute, è costretta a riprenderne l’assunzione. Per Hannah non c’è scampo: rimane incinta di nuovo, questa volta di tre gemelli. Il suo nuovo compagno Ben, dopo uno shock iniziale, ha deciso di prendersi cura di questa famiglia allargata.