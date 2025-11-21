Alluvione in Vietnam, oltre 50 tra morti e dispersi

Un'ondata mai vista di piogge ha colpito il Vietnam centrale tra il 16 e il 20 novembre, generando un'alluvione storica. Le vittime tra morti e dispersi sono salite ad almeno 52 e i danni stimati a oltre 100 milioni di dollari. Le province più colpite sono Dak Lak, sulle alture centrali, e Khanh Hoa, sulla costa. Le abitazioni sommerse sono più di 68mila, di cui più della metà a Dak Lak, e sono già state evacuate oltre 70mila persone. L'agricoltura ha subito gravi perdite, con 15mila ettari di riso e altri raccolti distrutti, e migliaia di animali da allevamento morti o dispersi. La rete viaria è stata duramente danneggiata, sia quella stradale, con numerose frane soprattutto sui passi montani, sia quelle ferrioviaria e aerea.