Mondo
KILLER IN FUGA

Vienna, sparatoria in un ristorante turco: un morto e un ferito

La polizia ha lanciato la caccia all'aggressore, di nazionalità serba, che è fuggito dopo aver esploso diversi colpi. Ci sarebbe anche un complice

07 Nov 2025 - 07:01
© ansa

© ansa

Un uomo è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in un ristorante turco di Vienna, nel quartiere di Ottakring. Secondo la polizia austriaca, le persone coinvolte sono di origine cecena. L'aggressore invece sarebbe un cittadino di nazionalità serba, fuggito assieme a un complice subito dopo l'accaduto.

Le autorità hanno avviato un'ampia operazione di ricerca per rintracciare il sospettato, che si è allontanato subito dopo aver sparato diversi colpi d'arma da fuoco. Gli inquirenti hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L'area è stata isolata.

