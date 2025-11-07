Vienna, sparatoria in un ristorante turco: un morto e un ferito

Un uomo è stato ucciso e un altro è rimasto gravemente ferito in una sparatoria avvenuta in un ristorante turco di Vienna, nel quartiere di Ottakring. Secondo la polizia austriaca, le persone coinvolte sono di origine cecena. L'aggressore invece sarebbe un cittadino di nazionalità serba, fuggito assieme a un complice subito dopo l'accaduto.