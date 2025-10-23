Logo Tgcom24
MISUNDERSTANDING

Germania, sparatoria per errore tra polizia ed esercito: un ferito

Le forze dell'ordine erano state allertate dai residenti per la presenza di persone sospette che si aggiravano armate

23 Ott 2025 - 15:24

Un soldato tedesco è rimasto lievemente ferito durante un'esercitazione in Baviera, dopo essere stato colpito per errore da proiettili esplosi dalla polizia. È successo mercoledì nei pressi di Erding, nel sud della Baviera. Le forze dell'ordine erano state allertate dai residenti per la presenza di persone sospette che si aggiravano armate. La polizia dice di essere stata avvertita dell'esercitazione in corso, ma che l'area indicata era diversa. Ecco perché i poliziotti intervenuti non hanno pensato che si trattasse di soldati della Bundeswehr. I militari avrebbero pensato che l'arrivo della polizia facesse parte dell'addestramento e quindi hanno aperto il fuoco con munizioni a salve.  

L'esercitazione "Marshal Power"

 Le autorità sospettano che la causa sia da attribuire a "un'interruzione nelle comunicazioni". La polizia sostiene che sapeva da diversi giorni dell'esercitazione programmata, ma non era a conoscenza del possibile dispiegamento di forze armate a Erding. L'esercitazione su larga scala, denominata "Marshal Power", è stata progettata per addestrare al combattimento i militari dietro una linea del fronte fittizia in stato di difesa, insieme a polizia, vigili del fuoco e servizi di soccorso. La sua particolarità è che circa 500 soldati e 300 civili si esercitano non su campi di addestramento militari recintati, ma in pubblico.

