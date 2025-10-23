Germania, sparatoria per errore tra polizia ed esercito: un ferito

Un soldato tedesco è rimasto lievemente ferito durante un'esercitazione in Baviera, dopo essere stato colpito per errore da proiettili esplosi dalla polizia. È successo mercoledì nei pressi di Erding, nel sud della Baviera. Le forze dell'ordine erano state allertate dai residenti per la presenza di persone sospette che si aggiravano armate. La polizia dice di essere stata avvertita dell'esercitazione in corso, ma che l'area indicata era diversa. Ecco perché i poliziotti intervenuti non hanno pensato che si trattasse di soldati della Bundeswehr. I militari avrebbero pensato che l'arrivo della polizia facesse parte dell'addestramento e quindi hanno aperto il fuoco con munizioni a salve.