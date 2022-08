Vienna, ereditiera 29enne rifiuta 4 miliardi: "Non li ho guadagnati" | E si batte per la tassa di successione

A farlo, anche a costo di rinunciare a un patrimonio stellare, è stata Marlene Engelhorn , 29enne austriaca, discendente dei fondatori di Basf , una delle aziende chimiche più ricche al mondo. La giovane ha infatti deciso di rinunciare a 4 miliardi di euro , ovvero il 90% di quello che le spettava. "Non ho fatto nulla per meritarmi questi soldi", ha detto Engelhorn, già nota per aver fondato "Taxmenow" , movimento composto da giovani ereditieri che chiedono proprio quanto annunciato nello slogan: essere tassati.

Chi è Marlene Engelhorn -

Secondo Forbes, sua nonna occupa la posizione numero 987 nella classifica delle persone più ricche del mondo e avrebbe potuto esserlo anche lei. Ma Marlene Engelhorn ha fatto una scelta diversa. L'azienda fondata dalla sua famiglia, la Basf, nel 2021 ha registrato. Suoi sono i brevetti di alcune invenzioni storiche come il colorante indaco e il meccanismo dietro i nastri magnetici. Un patrimonio che però la giovaneha rifiutato quasi per intero.

La decisione rivoluzionaria -

"Questa non è una questione di volontà, ma di correttezza. Non ho fatto nulla per ricevere questa eredità. Questa èe pura coincidenza". Un ragionamento lineare quanto rivoluzionario quello che Engelhorn ha fatto ai media tedeschi. "Non dovrebbe essere una mia decisione cosa fare con i", ha aggiunto la giovane, spiegando di essere consapevole di aver goduto "dei benefici della ricchezza per tutta la vita", ma anche di quanto sia "distorta l'economia".

"Tassateci" -

"Non potevo restare a guardare, dovevo fare qualcosa", ha spiegato Engelhorn alla Bbc. Anzi, più di qualcosa: non solo il rifiuto dell'eredità, anche la decisione di fondare con altri giovani ereditieri da tutto il mondo il movimento "AG Steuersrechtigkeit", anche meglio conosciuto come. La loro unica richiesta? Pagare le tasse per le ricchezze ereditate dalle loro famiglie.