Bill Gates: "Perderò il posto tra i più ricchi al mondo"

Leggi Anche Microsoft: da hacker russi guerra cibernetica contro alleati pro Kiev

La battaglia tra i Paperon de Paperoni

Forbes

2022

Top Ten

primo posto

Elon Musk

Amazon

Jeff Bezos

Bernard Arnault,

LVMH

- Ogni anno la rivista statunitensestila la classifica degli uomini più ricchi del mondo. Ad aprile, l'ultimapresentava alil fondatore di Tesla,. L'imprenditore sudafricano ha superato il papà di, che si deve accontentare del secondo posto sul podio. In terza posizione troviamopatron del gruppo di marchi di lusso(Louis Vuitton Moet-Hennessy).

Un quinto posto da ricordare

Bill Gates

quinto posto

sesto,

Warren Buffett

- Il filantropo statunitenseforse dovrà davvero godersi questo momento: all'interno della classifica degli uomini più ricchi del mondo ilè suo. Come afferma l'informatico, però, il desiderio di donare tutto il suo patrimonio "mi farà scendere ed eventualmente uscire dalla classifica". Al, altro imprenditore USA, definito "miracolo di Ohama" per le sue grandi capacità messe in campo nell'ambito degli investimenti finanziari e per le sue abilità nel prevedere possibili perdite e guadagni.