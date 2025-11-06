Trovato arsenale a Vienna, il ministero dell'Interno: "Legato ad Hamas, per potenziali attacchi terroristici in Europa"

"Nell'ambito di un'indagine internazionale, un cittadino britannico di 39 anni è stato identificato come sospettato. Si sospetta che abbia stretti legami con il nascondiglio di armi e con il gruppo europeo" ed è stato fermato "a Londra il 3 novembre". "Questo caso dimostra ancora una volta che la Direzione dei Servizi di Informazione per la Sicurezza dello Stato dispone di eccellenti reti internazionali e intraprende azioni decisive contro ogni forma di estremismo. La missione è chiara: tolleranza zero per i terroristi", ha sottolineato il ministro degli Interni Gerhard Karner mentre per il segretario di Stato Jörg Leichtfried "l'azione dedita e il meticoloso lavoro investigativo del DSN hanno contribuito in modo decisivo al ritrovamento di queste armi, un forte segno della loro professionalità e del loro impegno per la sicurezza dei nostri concittadini".